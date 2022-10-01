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17 минут назад

Перечислены проблемы, которые возникнут у Украины на пути в НАТО

Илья Родин

США и их союзники в Европе опасаются втягивания в прямой военный конфликт с Россией, рассказали обозреватели Эндрю Крамер и Дэн Билевски в статье для The New York Times.

Перечислены проблемы, которые возникнут у Украины на пути в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авторы пояснили, что западные страны боятся, что противодействие Москве приведет к дальнейшей эскалации конфликта.

Украина подает заявку на ускоренное вступление в НАТО

Эксперты уточнили, что пока неизвестно, как в НАТО отреагируют на присоединение к России четырех регионов.

Вместе с тем, Берлин и Париж в прошлом довольно скептически относились к возможному включению Украины в альянс. Глава США Джо Байден поддерживал вступление, но без особой охоты, подчеркнули обозреватели.

По мнению экспертов, теоретически в блок может вступить любая страна Европы, которая соответствует требованиям. В частности, заявляет о приверженности демократии, поддерживает верховенство закона. На практике же, членство Украины в НАТО в настоящее время представляется «маловероятным».

Ранее в Германии сообщили, что вопрос о включении Украины в альянс будет рассмотрен в соответствии с установленным порядком.

В мире,Армия,Джозеф Байден,НАТО,
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