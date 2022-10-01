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14 минут назад

В ООН предсказали начало хаоса и голода из-за антироссийских санкций

Lenta.ru

Директор всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил, что антироссийские санкции, введенные из-за боевых действий на Украине, ставят под угрозу весь земной шар. По его словам, из-за обратного эффекта рестрикций может начаться хаос и голод, цитату приводит Lethbridge News.

В ООН предсказали начало хаоса и голода из-за антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне все равно, как вы относитесь к Китаю и России, мне нужно обеспечить продовольственную безопасность мира», — подчеркнул он.

По словам Бисли, из-за эффекта «бумеранга» есть возможность того, что мир ждет хаос и голод. Представитель ООН призвал политиков по всему миру любой ценой решить эту проблему.

Ранее руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев также отметил, что Евросоюз может обсуждать снятие запрета на экспорт удобрений с России, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. Запад озабочен темой возможного кризиса на рынке продовольствия и возможного голода в отдельных слаборазвитых странах, поделился политолог.

В мире,Дэвид Бисли,Константин Калачев,ООН,ЕС,
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