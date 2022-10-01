В ООН предсказали начало хаоса и голода из-за антироссийских санкций

Директор всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил, что антироссийские санкции, введенные из-за боевых действий на Украине, ставят под угрозу весь земной шар. По его словам, из-за обратного эффекта рестрикций может начаться хаос и голод, цитату приводит Lethbridge News.

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«Мне все равно, как вы относитесь к Китаю и России, мне нужно обеспечить продовольственную безопасность мира», — подчеркнул он.

По словам Бисли, из-за эффекта «бумеранга» есть возможность того, что мир ждет хаос и голод. Представитель ООН призвал политиков по всему миру любой ценой решить эту проблему.