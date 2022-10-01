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7 минут назад

В Германии объяснили порядок рассмотрения заявки Киева на вступление в НАТО

Илья Родин

Заявление Украины о вступлении в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре будет обсуждаться со всеми членами блока, уточнила в субботу, 1 октября, глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

В Германии объяснили порядок рассмотрения заявки Киева на вступление в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в пятницу, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев подает заявку о вступлении в альянс по ускоренной процедуре.

Ламбрехт подчеркнула, Украина может свободно выбирать альянс, в соответствии со своими предпочтениями.

В НАТО ответили на заявление об ускоренном принятии Украины в альянс

Вместе с тем, пояснила министр, «Германия не может самостоятельно принять соответствующее решение без консультации с союзниками по альянсу».

По словам чиновницы, по этому вопросу должны высказаться все 30 государств, входящих в НАТО. Во время обсуждения будет принята в расчет и ситуация на Украине.

Ранее по вопросу о вступлении Украины в НАТО высказалась глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок. Она пояснила, что Берлин продолжит поддержку Киева, но одновременно с этим будет стремиться не допустить втягивания в конфликт других государств.

В мире,Армия,Кристина Ламбрехт,Анналена Бербок,Владимир Зеленский,НАТО,
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