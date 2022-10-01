В Германии объяснили порядок рассмотрения заявки Киева на вступление в НАТО

Заявление Украины о вступлении в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре будет обсуждаться со всеми членами блока, уточнила в субботу, 1 октября, глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

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Отмечается, что в пятницу, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев подает заявку о вступлении в альянс по ускоренной процедуре.

Ламбрехт подчеркнула, Украина может свободно выбирать альянс, в соответствии со своими предпочтениями.

Вместе с тем, пояснила министр, «Германия не может самостоятельно принять соответствующее решение без консультации с союзниками по альянсу».

По словам чиновницы, по этому вопросу должны высказаться все 30 государств, входящих в НАТО. Во время обсуждения будет принята в расчет и ситуация на Украине.