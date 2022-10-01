В Германии объяснили порядок рассмотрения заявки Киева на вступление в НАТО

Заявление Украины о вступлении в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре будет обсуждаться со всеми членами блока, уточнила в субботу, 1 октября, глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт.
Отмечается, что в пятницу, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев подает заявку о вступлении в альянс по ускоренной процедуре.
Ламбрехт подчеркнула, Украина может свободно выбирать альянс, в соответствии со своими предпочтениями.
Вместе с тем, пояснила министр, «Германия не может самостоятельно принять соответствующее решение без консультации с союзниками по альянсу».
По словам чиновницы, по этому вопросу должны высказаться все 30 государств, входящих в НАТО. Во время обсуждения будет принята в расчет и ситуация на Украине.
Ранее по вопросу о вступлении Украины в НАТО высказалась глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок. Она пояснила, что Берлин продолжит поддержку Киева, но одновременно с этим будет стремиться не допустить втягивания в конфликт других государств.