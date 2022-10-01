В Новой Каховке сообщили о семи взрывах в городе

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в субботу в четвертый раз сработала над Новой Каховкой в Херсонской области, прогремели семь взрывов, сообщается в Telegram-канале "Новокаховская правда".
"09:03 - укронацисты в четвертый раз с начала суток обстреливают мирное население Новой Каховки. Работает ПВО ВС РФ, семь взрывов", - говорится в сообщении.
Вооруженные силы Украины ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области, в том числе Новой Каховки. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома. Ранее утром в субботу ВСУ повредили многоквартирный жилой дом в Новой Каховке.