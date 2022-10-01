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14 минут назад

В Новой Каховке сообщили о семи взрывах в городе

ТАСС

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в субботу в четвертый раз сработала над Новой Каховкой в Херсонской области, прогремели семь взрывов, сообщается в Telegram-канале "Новокаховская правда".

В Новой Каховке сообщили о семи взрывах в городе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"09:03 - укронацисты в четвертый раз с начала суток обстреливают мирное население Новой Каховки. Работает ПВО ВС РФ, семь взрывов", - говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области, в том числе Новой Каховки. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома. Ранее утром в субботу ВСУ повредили многоквартирный жилой дом в Новой Каховке.

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