Журналистка британской газеты The Times Дженис Тернер объявила о намерении «бросить вызов» России и отказаться от отопления в предстоящий месяц.

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Тернер в своей колонке на сайте издания заявила, что включает режим выносливого экономного внутреннего северянина, передает ее слова «Рен-ТВ».

Журналистка намерена пользоваться феном, чтобы изгонять из дома холодный воздух. Или же будет включать масляный радиатор на самом слабом уровне под столом. Кроме того, она собирается носить тапочки с подогревом и электронакидку.

Акция Тернер, которой она, по собственным словам, бросает вызов российским властям, продлится только до 1 ноября. Возможно, это связано с тем, что дальше в Британии будет слишком холодно, чтобы бороться с Россией, предполагает «Рен-ТВ».

Отметим, что и в других европейских странах политики мерзнут назло России. Так, министр климата Польши Анна Москва призывала поляков снизить температуру в квартирах до 17 градусов. Она признавалась, что сама давно уже мерзнет ради экономии.