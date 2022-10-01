В Чехии пожаловались на занимающихся «бизнесом на людях» украинцев

В последние месяцы в Чехии произошел резкий рост числа беженцев, при этом местные правоохранительные органы задержали рекордное число «проводников» нелегальных мигрантов через границу, сообщает Lidovky.
По данным газеты, четверть из них оказались гражданами Украины. За девять месяцев 2022 года полицейские обнаружили 125 «проводников» нелегальных мигрантов, тогда как в прошлые годы их были единицы, а в год отлавливали не более десяти человек. При этом чаще всего контрабандистами оказываются украинские граждане. В общей сложности были задержаны 30 украинских «проводников», 24 гражданина Чехии и 17 сирийцев.
Как предполагается, в контрабанде людей задействованы те украинцы, которые убежали в Чехию в результате ситуации в их стране. Также преступлением занимаются чехи, живущие в приграничных регионах, так как строгого наказания за это не предусмотрено. Из-за растущего числа контрабандистов власти планируют ужесточить законодательство: ведется работа над документом, который значительно ужесточит наказания за контрабанду людей.
С начала этого года правоохранительные органы задержали на территории Чехии около 12 тысяч нелегальных мигрантов, что значительно больше, чем во время миграционного кризиса в Европе в 2015 году.