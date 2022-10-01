В Чехии пожаловались на занимающихся «бизнесом на людях» украинцев

В последние месяцы в Чехии произошел резкий рост числа беженцев, при этом местные правоохранительные органы задержали рекордное число «проводников» нелегальных мигрантов через границу, сообщает Lidovky.

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По данным газеты, четверть из них оказались гражданами Украины. За девять месяцев 2022 года полицейские обнаружили 125 «проводников» нелегальных мигрантов, тогда как в прошлые годы их были единицы, а в год отлавливали не более десяти человек. При этом чаще всего контрабандистами оказываются украинские граждане. В общей сложности были задержаны 30 украинских «проводников», 24 гражданина Чехии и 17 сирийцев.

Как предполагается, в контрабанде людей задействованы те украинцы, которые убежали в Чехию в результате ситуации в их стране. Также преступлением занимаются чехи, живущие в приграничных регионах, так как строгого наказания за это не предусмотрено. Из-за растущего числа контрабандистов власти планируют ужесточить законодательство: ведется работа над документом, который значительно ужесточит наказания за контрабанду людей.