Авария на "Северных потоках" может стать крупнейшим выбросом метана в истории

Прорывы в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" могли спровоцировать крупнейший за всю историю выброс метана, произошедший одномоментно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на программу ООН по окружающей среде. По информации агентства, на этой неделе был сделан анализ спутниковых снимков, сделанных специалистами программы.