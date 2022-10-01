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51 минуту назад

Премьер Британии Трасс пообещала устранить первопричину энергетического кризиса

Газета.Ru

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пообещала устранить первопричину энергетического кризиса и вернуть Великобритании независимость, пишет Express. Глава британского правительства поделилась, насколько сложной была ситуация, когда она заняла кресло премьер-министра.

Трасс пообещала устранить первопричину энергетического кризиса
Фото: Toby Melville/ReutersToby Melville/Reuters

"Люди в Соединенном Королевстве слышали, что их счета за электроэнергию могут достигать 6000 фунтов стерлингов и более Я знаю, как это тяжело и как люди волновались, поэтому нам пришлось действовать. Если бы мы не активизировались, цена была бы немыслимой и непростительной. Бизнес бы разорился. Люди бы потеряли работу.", - сказала Трасс.

По словам премьер-министра, власти планируют сократить счета за электроэнергию для бизнеса почти вдвое в течение следующих шести месяцев. Также власти Британии планируют начать разработку газовых месторождений в Северном море и сделать акцент на ядерной энергетике.

"Мы ускоряем развитие всех источников отечественного производства энергии", - пояснила Трасс.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Европа может навсегда покончить с зависимостью от энергоресурсов России.

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