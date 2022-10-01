Трасс пообещала устранить первопричину энергетического кризиса

"Люди в Соединенном Королевстве слышали, что их счета за электроэнергию могут достигать 6000 фунтов стерлингов и более Я знаю, как это тяжело и как люди волновались, поэтому нам пришлось действовать. Если бы мы не активизировались, цена была бы немыслимой и непростительной. Бизнес бы разорился. Люди бы потеряли работу.", - сказала Трасс.