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1 час назад

Посол РФ в Мексике рассказал о демарше Запада против России на конференции ЮНЕСКО

Вечерняя Москваиещё 1

Почти 50 недружественных России государств устроили демарш в ходе закрытия всемирной конференции ЮНЕСКО в Мехико, выражая упреки организаторам за приглашение России на мероприятие. Несмотря на это, итоги конференции можно назвать положительными, рассказал журналистам российский посол в Мексике Виктор Коронелли.

Посол РФ в Мексике рассказал о демарше Запада против России на конференции ЮНЕСКО
Фото: PexelsPexels

Говоря о странах, которые устроили вышеуказанный демарш, дипломат указал на государства Евросоюза, Великобританию и США, а также страны Восточной Европы и ряд других примкнувших к ним делегаций, всего участников протестной акции было 48, пишет РИА Новости.

По словам Коронелли, обвиняющие Россию в происходящем на территории Украины не стали слушать ответ российской делегации, что прямо указывает на их нежелание вести какой бы то ни было диалог.

— Без внимания этот демарш мы не оставили - был очень жесткий и вполне конкретный ответ руководителя нашей делегации, — подчеркнул российский посол.

Накануне директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что западные страны находятся уже на грани потери рассудка, от них возможно ожидать любых неожиданностей.

В мире,Виктор Коронелли,Сергей Нарышкин,СВР России,ЮНЕСКО,ЕС,
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