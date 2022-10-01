Читатели Daily Mail осудили Зеленского за план скорее вступить в НАТО

Читатели британской газеты Daily Mail оценили намерение президента Украины Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление страны в Североатлантический альянс. Об этом сообщает РИА "Новости".

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Один из пользователей под ником Davethejag счел, что принять Украину в НАТО будет верхом глупости. Также в комментариях Зеленского призвали помолчать и упрекнули его в нежелании вести переговоры с Россией, чтобы избежать конфликта.

"Возможно, Западу нужно перестать поставлять ему наркотики и миллиарды долларов, тогда он согласится на дипломатические пути решения конфликта?" — задался вопросом пользователь с никнеймом royal windsor.

Также в комментариях читатели указали, что Зеленский делает все для того, чтобы втянуть альянс в боевые действия. Кроме того, прозвучало мнение, что президент Украины не успокоится, пока не уничтожит все Северное полушарие. Накануне Зеленский сообщил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.