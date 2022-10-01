Читатели Daily Mail осудили Зеленского за план скорее вступить в НАТО

Читатели британской газеты Daily Mail оценили намерение президента Украины Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление страны в Североатлантический альянс. Об этом сообщает РИА "Новости".
Один из пользователей под ником Davethejag счел, что принять Украину в НАТО будет верхом глупости. Также в комментариях Зеленского призвали помолчать и упрекнули его в нежелании вести переговоры с Россией, чтобы избежать конфликта.
"Возможно, Западу нужно перестать поставлять ему наркотики и миллиарды долларов, тогда он согласится на дипломатические пути решения конфликта?" — задался вопросом пользователь с никнеймом royal windsor.
Также в комментариях читатели указали, что Зеленский делает все для того, чтобы втянуть альянс в боевые действия. Кроме того, прозвучало мнение, что президент Украины не успокоится, пока не уничтожит все Северное полушарие. Накануне Зеленский сообщил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал заявку Украину просьбой "ускорить начало третьей мировой войны". Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что сейчас не время обсуждать возможность вступления Украины в НАТО.