«Французы себя изобличили». Совбез ООН закончился скандалом

В России возмутились тем, что председательствующая на Совбезе ООН Франция не дала ответное слово представителю «Газпрома» на заседании по взрывам на «Северных потоках». По мнению Москвы, это произошло «в нарушение любых норм и практик».

Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер "омрачил скандалом" заседание Совбеза ООН по ЧП на "Северных потоках", сообщил заместитель постпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский. Российский дипломат предположил, что председательствующий на заседании представитель Франции "сорвался из-за неубедительности критики западного лагеря в отношении наших подходов".

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По словам Полянского, де Ривьер "в нарушение любых норм и практик СБ не позволил приглашенному на мероприятие в качестве докладчика пресс-секретарю "Газпрома" Сергею Куприянову ответить на прозвучавшие некорректные обвинения в адрес этой компании". Дипломат выразил мнение, что "французское председательство полностью себя изобличило", так как ранее французы призывали к диалогу. Тем не менее то, что Куприянов не смог озвучить на заседании, было размещено на соцсетях постпредства России.

Вместе с тем Полянский отметил, что "все члены Совета в той или иной степени осудили произошедшее [ЧП на "Северных потоках"] и назвали его недопустимым, многие призывали к расследованию инцидента".

Скандал

В начале заседания, которое проходило в пятницу, представитель "Газпрома" выступил по видеосвязи с докладом. Он рассказал о ЧП на "Северных потоках". После этого высказались постпреды всех стран при ООН. Затем участники заседания имели право на ответные комментарии.

Поспред России Василий Небензя заявил, что представитель "Газпрома" хочет ответить на высказывания членов Совбеза. В ответ на это де Ривьер заявил, что даст слово "главному собственнику компании "Газпром" (более 50% акций принадлежат РФ).

Как только Куприянов начал говорить, постпред Франции заявил: "Я вам не давал слова. Слово представителю Российской Федерации". Но Небензя отказался, заявив, что не может говорить от имени "Газпрома".

"Если хочет высказаться собственник "Газпрома", то он может это сделать, если нет - заседание закрывается", - повторил де Ривьер.

"Ценю вашу иронию, господин председатель. Но честно скажу, мы содействовали, конечно же, участию представителя "Газпрома" в заседании. Но он попросил слово не потому, что мы являемся собственником, а потому, что он с нами связался", - ответил Небензя.

После этого де Ривьер завершил заседание. Куприянову ответное слово так и не дали.

ЧП на "Северных потоках"

26 сентября стало известно об утечке газа на нитках системы "Северный поток". На следующий день компания-оператор Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях" "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Первую утечку выявили на недавно достроенном "Северном потоке - 2" поблизости от датского острова Борнхольм. Еще два разрушения обнаружили на "Северном потоке".

По данным датского энергетического агентства, в Балтийское море попало много газа. Власти сразу предупредили самолеты и суда об опасности. В Дании и Германии тогда не исключили, что кто-то целенаправленно атаковал нитки "потоков".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тоже посчитала происшествие диверсией. Она заявила, что любое "преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам".

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос, причастен ли Вашингтон к авариям.

Президент России Владимир Путин заявил, что ответственность за ЧП на российских газопроводах несет Запад.

"Англосаксам мало санкций. Они перешли к диверсиям, невероятно, но факт, организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры", - сказал он 30 сентября.

В то же время некоторые страны считают, что за диверсией стоит сама Россия. Но постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Москве "нет смысла своими руками разрушать проект, в который мы вложили колоссальные объемы инвестиций и от которого могла бы быть для нас существенная экономическая отдача". Он уверен, что от поломки газопроводов выиграют США.

"Выгодно ли произошедшее с "Северным потоком" Соединенным Штатам? Безусловно. Американские поставщики сжиженного газа должны праздновать кратное увеличение поставок СПГ на европейский континент", - заявил он на заседании СБ ООН 30 сентября.

Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан же заявил, что Вашингтон не считает, что какое-то из государств - членов НАТО причастно к диверсии на трубопроводах системы "Северный поток".

Расследование

Ранее стало известно, что Германия, Дания и Швеция хотят создать следственную группу по выяснению обстоятельств происшедшего на российских трубопроводах. Об этом сообщила глава МВД Германии Нэнси Фезер в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

"Все данные говорят в пользу диверсии на "Северных потоках". Мы сейчас хотим сформировать Joint Investigation Team — совместную следственную группу в соответствии с законодательством Евросоюза (ЕС), в которую все три государства направят своих следователей", - сказала Фезер.

По ее словам, среди членов группы будут эксперты ВМС, полицейские и сотрудники спецслужб. Москва выступает против расследования инцидента без участия России.

Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил 30 сентября на заседании Совбеза организации, что "Россия является собственником газопровода и самой заинтересованной [в расследовании] стороной".

"Мы не суд, чтобы решать, кто виновен. Любое расследование, которое будет проведено, не может быть без России. Если кто-то думает, что может провести расследование, исключив Россию из него, то у нас есть основания сомневаться в объективности расследования", - подчеркнул он.