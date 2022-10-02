Капитан Траоре будет управлять Буркина-Фасо

Капитан Ибрагим Траоре управляет текущими государственными делами в Буркина-Фасо и будет приведен к присяге в качестве нового президента страны. Об этом сообщил в воскресенье буркинийский новостной портал Burkina24 со ссылкой на заявление руководящей структуры страны - Патриотического движения за сохранение и восстановление, которое после государственного переворота 30 сентября возглавил Траоре.

Дата приведения Траоре к президентской присяге пока не объявлена.

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Пост президента Буркина-Фасо стал вакантным во второй половине дня в воскресенье, когда глава государства подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба, который два дня назад был отстранен от власти поднявшими мятеж военными, согласился покинуть свою должность. Как отмечает буркинийский новостной портал leFaso, Дамиба дал согласие подписать документ о своей добровольной отставке после того, как путчисты приняли выдвинутые им семь условий. Они включают, в частности, гарантии отказа от судебных и иных преследований Дамибы и его сторонников, действия в целях национального примирения, соблюдение ранее взятого перед Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS) обязательства восстановить к 1 июля 2024 года конституционный порядок в Буркина-Фасо с проведением свободных президентских выборов. Лидер путчистов Траоре обязался выполнить все условия, полный текст которых опубликован leFaso. Сразу же после своей отставки Дамиба вылетел в Того.

Группа военных совершила в Буркина-Фасо государственный переворот 30 сентября, она объявила, что сместила Дамибу с поста президента страны. Захватившие власть военные объявили о роспуске правительства, приостановке действия конституции и любой политической деятельности.