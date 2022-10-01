Китай, Бразилия, Индия и Габон отказались поддержать резолюцию США в СБ ООН

Треть Совбеза ООН отказалась поддержать проект резолюции против референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщают информационные агентства.

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Из 15 членов Совбеза за проект резолюции проголосовали 10; Китай, Индия, Бразилия и Габон воздержались, Россия наложила вето на резолюцию, передает РИА «Новости».

Первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что Запад не смог добиться разгрома России при голосовании, передает ТАСС.

Индия заявила, что «эскалация риторики и напряжения ни в чьих интересах, важно найти путь к возвращению к переговорам».

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что СБ ООН должен быть объективным и беспристрастным, а стороны конфликта должны найти путь к дипломатическому урегулированию. Действия СБ ООН должны быть направлены на разрядку ситуацию и разрешение кризиса, а не наоборот, сказал дипломат.

При этом Китай заявил, что выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности государств и серьезное отношение к законным обеспокоенностям в сфере безопасности всех сторон в ситуации вокруг Украины.

В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.