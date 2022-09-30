В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

Кулеба назвал Западу способ "обнулить" свои ошибки

Елена Прошина
Кулеба назвал Западу способ "обнулить" свои ошибки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он считает, что вступление Украины в НАТО и ЕС «давно назрело и перезрело». По словам Кулебы, страна «уже является неотъемлемой составляющей евроатлантической безопасности».

«Мы еще не имеем над собой "зонтика" пятой статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под "зонтиком" Украины, под защитой наших Вооруженных сил. Поэтому сегодня Украина подала заявку на членство в НАТО, получение которого в этих новых обстоятельствах не требует предоставления ПДЧ и позволяет нашим партнерам "обнулить" и не повторять ошибки, допущенные с 2008 года», — отметил Кулеба.

Он указал на то, что «гарантировать коллективную безопасность Украины и евроатлантического пространства» сегодня можно при условии включения страны в НАТО и Евросоюз и выполнения еще шести условий. В частности, Кулеба призвал Запад расширить международную коалицию в поддержку Киева, увеличить поставки оружия на Украину и усилить антироссийские санкции.

В НАТО ответили на заявление об ускоренном принятии Украины в альянс

Ранее Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. О данном намерении сообщили в офисе президента страны Владимира Зеленского сразу после окончания церемонии подписания договоров о включении в состав РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции, уклонился от четкого ответа по этому поводу, заявив, что решение о членстве Украины в альянсе должны принять все 30 государств, которые уже в него входят.

В мире,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Йенс Столтенберг,НАТО,ЕС,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители