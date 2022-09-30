Кулеба назвал Западу способ "обнулить" свои ошибки

Он считает, что вступление Украины в НАТО и ЕС «давно назрело и перезрело». По словам Кулебы, страна «уже является неотъемлемой составляющей евроатлантической безопасности».

«Мы еще не имеем над собой "зонтика" пятой статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под "зонтиком" Украины, под защитой наших Вооруженных сил. Поэтому сегодня Украина подала заявку на членство в НАТО, получение которого в этих новых обстоятельствах не требует предоставления ПДЧ и позволяет нашим партнерам "обнулить" и не повторять ошибки, допущенные с 2008 года», — отметил Кулеба.

Он указал на то, что «гарантировать коллективную безопасность Украины и евроатлантического пространства» сегодня можно при условии включения страны в НАТО и Евросоюз и выполнения еще шести условий. В частности, Кулеба призвал Запад расширить международную коалицию в поддержку Киева, увеличить поставки оружия на Украину и усилить антироссийские санкции.

Ранее Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. О данном намерении сообщили в офисе президента страны Владимира Зеленского сразу после окончания церемонии подписания договоров о включении в состав РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.