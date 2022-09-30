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12 минут назад

Украинская беженка пожаловалась на ужасный роман с британцем

Елена Прошина

22-летняя беженка из Украины София Каркадым пожаловалась на ужасное обращение со стороны бросившего ее британца Энтони Гарнетта. Об этом сообщает The Sun.

Украинская беженка пожаловалась на ужасный роман с британцем
Фото: соцсетисоцсети

По словам девушки, Гарнетт обращался с ней «как с девочкой на побегушках», а также потратил 500 фунтов стерлингов на азартные онлайн-игры.

Беженку Каркадым, разрушившую семью британца, задержали при попытке взломать дверь

Пока София занималась домашним хозяйством и оплачивала счета из своего пособия, Гарнетт целые дни проводил в виртуальном казино.

«Я умоляла его остановиться, но он не прекращал и говорил, что ему нравится спускать деньги в казино», – рассказала девушка.

В итоге пара рассталась, и Гарнетт выгнал Софию из квартиры. Сейчас девушка живёт в специальном кризисном центре.

Ранее беженцы из Украины устроили забастовку в Польше.

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