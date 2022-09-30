Киссинджер прокомментировал попытки США включить Украину в НАТО

Накануне Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. О данном намерении сообщили в офисе президента страны сразу после окончания церемонии подписания договоров о включении в состав РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции, уклонился от четкого ответа по этому поводу, заявив, что решение о членстве Украины в альянсе должны принять все 30 государств, которые уже в него входят.