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56 минут назад

Киссинджер прокомментировал попытки США включить Украину в НАТО

Елена Прошина

Попытки США включить Украину в НАТО являются неразумными, заявил в ходе виртуального мероприятия Совета по международным отношениям бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер. Его слова приводит «РИА Новости».

Киссинджер прокомментировал попытки США включить Украину в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я думаю, это не мудрая американская политика — пытаться включить Украину в НАТО», — сказал Киссинджер.

В НАТО ответили на заявление об ускоренном принятии Украины в альянс

Накануне Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. О данном намерении сообщили в офисе президента страны сразу после окончания церемонии подписания договоров о включении в состав РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции, уклонился от четкого ответа по этому поводу, заявив, что решение о членстве Украины в альянсе должны принять все 30 государств, которые уже в него входят.

В мире,Генри Киссинджер,Йенс Столтенберг,НАТО,
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