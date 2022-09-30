В Швейцарии назвали выигравших от подрыва "Северных потоков"

Подрыв «Северных потоков» выгоден Украине, Польше и США, но никак не России. Об этом в эфире Radio Courtoisie заявил бывший сотрудник швейцарской разведки Жак Бо.

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«Россию можно сразу исключить из числа подозреваемых. Потому что цель диверсантов очевидна: сорвать надолго поставку газа Германии. Это очевидно», — сказал Бо.

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Он пояснил, что у России есть «более простой путь» не допустить поставок газа или оказывать давление на Германию — перекрытие крана. А подрыв газопроводов лишает ее таких возможностей, добавил Бо. Кроме того он указал на то, что в районе, где были зафиксированы утечки находится «несколько натовских станций подводного прослушивания», которые не допустили бы, чтобы хоть «какое-то российское судно приблизилось к зоне газопровода незамеченным».

Также, по его мнению, не могли совершить подрыв водолазы-любители, поскольку для таких разрушений нужно большое количество взрывчатки и сложное оборудование. Соответственно искать виновника произошедшего стоит среди стран, которые либо были заинтересованы в этом, либо получат от выведения из строя «Северных потоков» выгоду.

В первом случае Бо указал на Польшу и Украину, которые всегда выступали против газопроводов, желая вести транзит газа через свои территории. При этом он напомнил, что экспортные трубопроводы итак проходят через них. Еще же одним подозреваемым являются США.

«Эта страна не скрывает своей заинтересованности в том, чтобы разорвать любые связи между Россией и Европой, а в особенности — между Россией и Германией», — подчеркнул экс-разведчик.

Бо напомнил, что еще в 1960-х годах с запуска «Дружбы» Вашингтон выступал против него и даже однажды пошел на диверсию, поставив СССР дефектное оборудование, которое вывело из строя газопровод. До сих пор это был единственный случай остановки поставок топлива из РФ в Европу.

Кроме того Бо обратил внимание на то, что в последние недели американские ВМС проводили маневры «прямо в том районе у острова Борнхольма, где пролегают все три нитки газопроводов, которые были повреждены в результате взрывов». Также в этих местах, по его словам, «барражировали вертолеты» США.

«Все это не доказывает вины американцев, но практически снимает подозрения с русских. А вот насчет США есть улики. Ведь в это самое время между Германией и Россией шли переговоры о том, чтобы все-таки запустить газопровод "Северный поток – 2"», — заключил Бо.