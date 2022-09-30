В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
9 минут назад

Речь Столтенберга была прервана показом выступления Путина на Красной площади

Елена Прошина

Неизвестный взломал пресс-конференцию генсека НАТО Йенса Столтенберга, которая велась в прямом эфире на YouTube-канале Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом), и вставил в нее кадры выступления президента РФ Владимира Путина на Красной площади. Видеофрагмент инцидента опубликовали у себя в Telegram-канале «Известия».

Путин выступил на митинге-концерте в честь присоединения к России новых территорий

На кадрах видно, как Столтенберг отвечает на один из вопросов журналистов, когда трансляция прерывается и на ее месте появляется синий фон с последующим переходом на выступление Путина на концерте-митинге по случаю присоединения к РФ ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории», — говорил в этот момент на Красной площади президент России.

Сразу после этого трансляция снова прервалась, переключившись в студию, где ведущий заявил о «технических проблемах» и «очень странном стечении обстоятельств». Затем прямой эфир выступления Столтенберга продолжился.

В мире,Видео,Йенс Столтенберг,Владимир Путин,НАТО,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители