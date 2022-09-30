Речь Столтенберга была прервана показом выступления Путина на Красной площади

Неизвестный взломал пресс-конференцию генсека НАТО Йенса Столтенберга, которая велась в прямом эфире на YouTube-канале Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом), и вставил в нее кадры выступления президента РФ Владимира Путина на Красной площади. Видеофрагмент инцидента опубликовали у себя в Telegram-канале «Известия».

На кадрах видно, как Столтенберг отвечает на один из вопросов журналистов, когда трансляция прерывается и на ее месте появляется синий фон с последующим переходом на выступление Путина на концерте-митинге по случаю присоединения к РФ ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории», — говорил в этот момент на Красной площади президент России.