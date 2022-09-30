Столтенберг назвал условие прекращения существования Украины

По мнению генсека Североатлантического альянса , Украина «перестанет существовать как независимое суверенное государство в Европе», если не будет воевать.

Во время брифинга Столтенберг также заявил, что Украина не может быть принята в НАТО прямо сейчас. Он подчеркнул, что решение по поводу ее членства должно приниматься путем совещания 30 стран-партнеров альянса.