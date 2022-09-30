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35 минут назад

В НАТО назвали условие прекращения существования Украины

Lenta.ru

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал на брифинге условие прекращения существования Украины. Трансляцию ведет Deutsche Welle (признан Минюстом РФ иноагентом).

Столтенберг назвал условие прекращения существования Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению генсека Североатлантического альянса, Украина «перестанет существовать как независимое суверенное государство в Европе», если не будет воевать.

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Во время брифинга Столтенберг также заявил, что Украина не может быть принята в НАТО прямо сейчас. Он подчеркнул, что решение по поводу ее членства должно приниматься путем совещания 30 стран-партнеров альянса.

В мире,Йенс Столтенберг,Минюст России,НАТО,
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