НАТО предрекли распад в случае вступления Украины

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«Заявления [о членстве Украины] нас не пугают. А вот для НАТО вступление Украины будет губительно, альянс распадется на мелкие кусочки, — предупредил политик. — [Президент Украины Владимир] Зеленский сейчас хочет подвести НАТО под эшафот, чтобы за их счет решить свои задачи».

Шеремет также предупредил, что расширение НАТО за счет Украины станет прямой угрозой России, с которой страна не будет мириться.

30 сентября Зеленский сообщил о том, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО. В своем обращении глава государства также сказал, что Киев «де-факто уже прошел свой путь» в альянс и является его частью.