В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
37 минут назад

ОБСЕ назвала аннексией присоединение четырех субъектов к России

ТАСС

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) считает присоединение четырех субъектов к России незаконной аннексией украинских территорий, нарушающей нормы международного права. Об этом говорится в совместном заявлении действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид и генерального секретаря Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтеллы.

ОБСЕ назвала аннексией присоединение четырех субъектов к России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Незаконная аннексия суверенной украинской территории, о которой сегодня объявил президент России Владимир Путин, неприемлема. Она сводит на нет принцип территориальной целостности, который лежит в основе основополагающих принципов ОБСЕ и международного порядка", - указано в документе.

"Объявленный сегодня шаг является вопиющим нарушением основополагающих норм международного права, принципов ОБСЕ и Устава ООН. Он представляет собой оскорбление обязательств, с которыми согласились все государства-участники", - добавили авторы заявления.

В мире,Збигнев Рау,Роберто Монтелла,Хельга Шмид,Владимир Путин,ООН,ОБСЕ,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители