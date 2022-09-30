ОБСЕ назвала аннексией присоединение четырех субъектов к России

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) считает присоединение четырех субъектов к России незаконной аннексией украинских территорий, нарушающей нормы международного права. Об этом говорится в совместном заявлении действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид и генерального секретаря Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтеллы.
"Незаконная аннексия суверенной украинской территории, о которой сегодня объявил президент России Владимир Путин, неприемлема. Она сводит на нет принцип территориальной целостности, который лежит в основе основополагающих принципов ОБСЕ и международного порядка", - указано в документе.
"Объявленный сегодня шаг является вопиющим нарушением основополагающих норм международного права, принципов ОБСЕ и Устава ООН. Он представляет собой оскорбление обязательств, с которыми согласились все государства-участники", - добавили авторы заявления.