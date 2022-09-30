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45 минут назад

США планируют вводить санкции за поддержку России в связи с референдумами

ТАСС

Иностранные лица могут подпасть под санкции за оказание России поддержки в связи с вхождением в ее состав Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом говорится в пояснении, опубликованном американским Минфином в пятницу.

США планируют вводить санкции за поддержку России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

США ввели новые санкции против России

Ведомство, отвечая на вопрос подвергаются ли не являющиеся американскими физические и юридические лица "риску подпасть под санкции за оказание России поддержки" на фоне референдумов и присоединения к ней новых территорий, утверждало:

"Да. 23 сентября лидеры стран Группы семи выступили с заявлением, осуждающим бутафорские референдумы в России и отмечающим их коллективную готовность навязать дальнейшие экономические издержки России, а также физическим и юридическим лицам как внутри, так и за пределами России, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам России изменить статус украинской территории".

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