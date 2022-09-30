США планируют вводить санкции за поддержку России

Иностранные лица могут подпасть под санкции за оказание России поддержки в связи с вхождением в ее состав Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом говорится в пояснении, опубликованном американским Минфином в пятницу.
Ведомство, отвечая на вопрос подвергаются ли не являющиеся американскими физические и юридические лица "риску подпасть под санкции за оказание России поддержки" на фоне референдумов и присоединения к ней новых территорий, утверждало:
"Да. 23 сентября лидеры стран Группы семи выступили с заявлением, осуждающим бутафорские референдумы в России и отмечающим их коллективную готовность навязать дальнейшие экономические издержки России, а также физическим и юридическим лицам как внутри, так и за пределами России, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам России изменить статус украинской территории".