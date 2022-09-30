В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
13 минут назад

На Украине национализируют все российские активы

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Рада может принять закон, упрощающий процесс национализации российских активов. Об этом сообщает «Газета.ру».

На Украине национализируют все российские активы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он также добавил, что украинский Совет национальной безопасности и обороны введёт санкции против «значимых физических и юридических лиц России, которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права, или тех, кто так или иначе причастны к агрессивным шагам против Украины и сообщества демократических народов».

Зеленский: Украина готова к переговорам с РФ только с другим президентом

Кроме того, Зеленский сообщил, что на следующем заседании Рады рассмотрят законопроект о национализации всех российских активов в Украине, который значительно упростит эту процедуру. Зеленский призывает парламент поддержать этот проект без прений.

Ранее в ДНР национализировали имущество украинских олигархов.

В мире,Владимир Зеленский,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители