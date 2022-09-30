На Украине национализируют все российские активы

Он также добавил, что украинский Совет национальной безопасности и обороны введёт санкции против «значимых физических и юридических лиц России, которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права, или тех, кто так или иначе причастны к агрессивным шагам против Украины и сообщества демократических народов».