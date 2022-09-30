На Украине национализируют все российские активы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Рада может принять закон, упрощающий процесс национализации российских активов. Об этом сообщает «Газета.ру».
Он также добавил, что украинский Совет национальной безопасности и обороны введёт санкции против «значимых физических и юридических лиц России, которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права, или тех, кто так или иначе причастны к агрессивным шагам против Украины и сообщества демократических народов».
Кроме того, Зеленский сообщил, что на следующем заседании Рады рассмотрят законопроект о национализации всех российских активов в Украине, который значительно упростит эту процедуру. Зеленский призывает парламент поддержать этот проект без прений.
Ранее в ДНР национализировали имущество украинских олигархов.