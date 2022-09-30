В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
19 минут назад

Зеленский анонсировал санкции в связи с референдумами

ТАССиещё 8

Украина введет новые санкции против нескольких тысяч физических и юридических лиц РФ, а также против причастных к проведению референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский анонсировал санкции в связи с референдумами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Вводятся новые санкции против ключевых персоналий, против значимых российских предприятий. Конечно, санкции будут применены и к тем гражданам других стран, которые приняли участие в [референдуме]", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в пятницу в его Telegram-канале.

По его словам, к ответственности будут привлечены все причастные к организации или проведению референдумов.

Зеленский указал, что список санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины против российских физических и юридических лиц "действительно большой" и будет включать "достаточно громкие фамилии". "Синхронизируются санкции Украины и наших партнеров", - добавил он.

Зеленский ранее заявил, что в пятницу СНБО Украины принял решение о введении санкций против "значимых физических и юридических лиц России". Он не уточнил, кто вошел в этот список. Секретарь СНБО Алексей Данилов указал, что в принятом Украиной новом пакете санкций значатся "тысячи фамилий" представителей российского бизнеса, депутатов Госдумы, чиновников, а также названий компаний. По данным украинской газеты "Зеркало недели", в санкционный список вошли российские бизнесмены Олег Дерипаска и Михаил Фридман, бывший президент Украины Виктор Янукович, украинский политик Виктор Медведчук.

В мире,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,Олег Дерипаска,Михаил Фридман,Виктор Янукович,Виктор Медведчук,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители