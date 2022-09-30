Зеленский анонсировал санкции в связи с референдумами

Украина введет новые санкции против нескольких тысяч физических и юридических лиц РФ, а также против причастных к проведению референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Вводятся новые санкции против ключевых персоналий, против значимых российских предприятий. Конечно, санкции будут применены и к тем гражданам других стран, которые приняли участие в [референдуме]", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в пятницу в его Telegram-канале.

По его словам, к ответственности будут привлечены все причастные к организации или проведению референдумов.

Зеленский указал, что список санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины против российских физических и юридических лиц "действительно большой" и будет включать "достаточно громкие фамилии". "Синхронизируются санкции Украины и наших партнеров", - добавил он.