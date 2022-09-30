Байден: США продолжат признавать Украину в прежних границах

Соединённые Штаты продолжат признавать Украину в её прежних границах, несмотря на вхождение в состав России четырёх новых субъектов, заявил американский президент Джо Байден.

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Как пишет РИА Новости, американская сторона поддержит усилия Киева по «возврату» этих земель.

ТАСС отмечает, что Байден пообещал продолжить оказывать Украине военную помощь, в том числе это касается поставок оружия.

30 сентября в Москве были подписаны договоры о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.