Польша наказала основателя Pink Floyd за поддержку России

«На самом деле член городского совета Кракова г-н Лукаш Вантух пригрозил провести заседание и объявить меня «персоной нон грата» за мои публичные усилия прекратить катастрофическую войну в Украине путем переговоров, а не нагнетать обстановку до горького конца, которым может стать ядерная война и конец всей жизни на планете. Этот парень в местной газете призвал хороших людей Кракова не покупать билеты на мое шоу. Не очень демократично, сэр! Если г-н Лукаш Вантух добьется своей цели, и мои предстоящие концерты в Кракове будут отменены, это станет для меня печальной потерей», - написал ранее музыкант.