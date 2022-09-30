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37 минут назад

Польша наказала основателя Pink Floyd за поддержку России

Елена Прошина

Британский рок-музыкант Роджер Уотерс признан нежелательной персоной в Польше. Причиной послужила поддержка России. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Польша наказала основателя Pink Floyd за поддержку России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что концерт одного из основателей группы Pink Floyd в Кракове отменили. По словам самого Уотерса, его могут признать персоной нон грата.

«На самом деле член городского совета Кракова г-н Лукаш Вантух пригрозил провести заседание и объявить меня «персоной нон грата» за мои публичные усилия прекратить катастрофическую войну в Украине путем переговоров, а не нагнетать обстановку до горького конца, которым может стать ядерная война и конец всей жизни на планете. Этот парень в местной газете призвал хороших людей Кракова не покупать билеты на мое шоу. Не очень демократично, сэр! Если г-н Лукаш Вантух добьется своей цели, и мои предстоящие концерты в Кракове будут отменены, это станет для меня печальной потерей», - написал ранее музыкант.

По его словам, «драконовская цензура» Вантуха лишит жителей Кракова возможности увидеть его новое шоу «Это не учения».

28 сентября городской совет Кракова единогласно признал Роджера Уотерса персоной нон грата, как «лицо, поддерживающее кремлевский режим».

В мире,Роджер Уотерс,
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