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1 час назад

Полянский: Франция устроила скандал на заседании СБ ООН по «Северным потокам»

RT на русскомиещё 2

Франция, председательствующая в Совбезе ООН, на заседании 30 октября устроила там скандал, не дав выступить с комментариями официальному представителю «Газпрома» Сергею Куприянову.

Франция устроила скандал на заседании СБ ООН по «Северным потокам»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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Постпред Франции Николя де Ривьер, «сорвавшись из-за неубедительности критики» западного лагеря в отношении российских подходов, в нарушение норм и практик Совбеза не позволил приглашённому на мероприятие Куприянову ответить на прозвучавшие некорректные обвинения в адрес «Газпрома», написал дипломат в Telegram.

«Поступив так, французское председательство полностью себя изобличило, ведь ранее на всех этапах призывы к диалогу и к учёту чужого мнения были визитной карточкой французов в СБ», — отметил он.

Однако как только дошло до дела, всё свелось к «банальной попытке заткнуть рот докладчику», добавил Полянский.

«То, что Сергей не смог сказать мы разместили в соцсетях Постпредства», — подчеркнул он.

Накануне в СБ ООН по инициативе России прошло заседание по поводу терактов на нитках «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2».

В качестве докладчика туда был приглашён Куприянов, который выступил с докладом, но в конце заседания французская сторона не дала ему сделать ряд комментариев к услышанному на заседании.

В мире,Политика,Дмитрий Полянский,Сергей Куприянов,Совбез ООН,Газпром,ООН,
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