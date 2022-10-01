Франция устроила скандал на заседании СБ ООН по «Северным потокам»

Франция, председательствующая в Совбезе ООН, на заседании 30 октября устроила там скандал, не дав выступить с комментариями официальному представителю «Газпрома» Сергею Куприянову.

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Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Постпред Франции Николя де Ривьер, «сорвавшись из-за неубедительности критики» западного лагеря в отношении российских подходов, в нарушение норм и практик Совбеза не позволил приглашённому на мероприятие Куприянову ответить на прозвучавшие некорректные обвинения в адрес «Газпрома», написал дипломат в Telegram.

«Поступив так, французское председательство полностью себя изобличило, ведь ранее на всех этапах призывы к диалогу и к учёту чужого мнения были визитной карточкой французов в СБ», — отметил он.

Однако как только дошло до дела, всё свелось к «банальной попытке заткнуть рот докладчику», добавил Полянский.

«То, что Сергей не смог сказать мы разместили в соцсетях Постпредства», — подчеркнул он.

Накануне в СБ ООН по инициативе России прошло заседание по поводу терактов на нитках «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2».