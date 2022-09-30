США готовятся ввести новые санкции против Ирана

США ввели санкции против китайского оператора по хранению сырой нефти и девяти других организаций, обвиняемых в нарушении ограничений на экспорт иранской нефти, поскольку администрация Байдена ищет способы усилить финансовое давление на Тегеран, чтобы вернуть Исламскую республику к переговорам о новой ядерной сделке. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

Отмечается, что под санкции попала компания Zhonggu Storage and Transportation Co. Ltd., которая, по утверждению американских властей, «обеспечивает жизненно важный канал для иранской торговли нефтью».

Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне заявил об отсутствии перспектив для скорого восстановления СВПД по ядерной программе Ирана, а также обвинил Исламскую Республику в «шаге назад» на переговорах. По словам дипломата, Тегеран продолжает попытки внести в повестку переговоров сторонние вопросы, на которые Соединенные Штаты просто не могут согласиться.