Зеленский призвал Швейцарию отдать российские активы Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Швейцарию заблокировать российские активы и передать их Киеву. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

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С призывом о блокировке активов Зеленский выступил во время общения с университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии.

«Я очень хотел бы, чтобы Швейцария могла заблокировать российские активы, и мы могли бы абсолютно справедливо получить возмещение», - заявил Зеленский.

Также он призвал швейцарцев доносить до Европы правду об украинском кризисе.

«Для этого люди могут приехать в Украину и собственными глазами увидеть, что здесь происходит», - отметил он.

США и ЕС заморозили российские резервы после начала украинского кризиса. В правительстве РФ заявляли, что речь идет о примерно 300 миллиардах долларов - половине золотовалютных резервов страны.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС следует рассмотреть изъятие замороженных резервов России и их передачу Украине.

В пример он привел миллиардные активы центрального банка Афганистана, которые США решили использовать для компенсаций американцам-жертвам терроризма и для гуманитарной помощи жителям Афганистана.