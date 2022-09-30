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15 минут назад

Зеленский призвал Швейцарию отдать российские активы Украине

Мария Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Швейцарию заблокировать российские активы и передать их Киеву. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Зеленский призвал Швейцарию отдать российские активы Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С призывом о блокировке активов Зеленский выступил во время общения с университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии.

«Я очень хотел бы, чтобы Швейцария могла заблокировать российские активы, и мы могли бы абсолютно справедливо получить возмещение», - заявил Зеленский.

Также он призвал швейцарцев доносить до Европы правду об украинском кризисе.

«Для этого люди могут приехать в Украину и собственными глазами увидеть, что здесь происходит», - отметил он.

США и ЕС заморозили российские резервы после начала украинского кризиса. В правительстве РФ заявляли, что речь идет о примерно 300 миллиардах долларов - половине золотовалютных резервов страны.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС следует рассмотреть изъятие замороженных резервов России и их передачу Украине.

В пример он привел миллиардные активы центрального банка Афганистана, которые США решили использовать для компенсаций американцам-жертвам терроризма и для гуманитарной помощи жителям Афганистана.

По мнению Борреля, логично было бы рассмотреть аналогичные действия с резервами России.

В мире,Жозеп Боррель,Владимир Зеленский,Правительство РФ,ЕС,
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