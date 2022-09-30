В Сирии зафиксирована вспышка холеры

Вспышка холеры зафиксирована в 10 провинциях Сирии, болезнь распространяется, уже умерли 33 человека. Об этом со ссылкой на руководителя группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям ВОЗ Филиппа Барбоза пишет РИА Новости.
Он отметил, что эти данные предоставлены Минздравом Сирии по состоянию на 28 сентября.
«В 10 провинциях было подтверждено 426 случаев заболевания. Ситуация в пострадавших мухафазах развивается тревожными темпами и распространяется на новые», - пояснил Филипп Барбоза на сегодняшнем брифинге ООН в Женеве.
Ранее министерство здравоохранения Сирии отметило, что в большинстве случаев смерть подхвативших холеру была связана с хроническими заболеваниями и с тем, что они слишком поздно обратились за медицинской помощью.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России нет необходимости в массовой вакцинации от холеры. По ее словам, степень риска низкая. При этом в июне в Китае медики подтвердили информацию об одном случае заражения холерой в Уханьском университете.