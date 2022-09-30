В Сирии зафиксирована вспышка холеры

Вспышка холеры зафиксирована в 10 провинциях Сирии, болезнь распространяется, уже умерли 33 человека. Об этом со ссылкой на руководителя группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям ВОЗ Филиппа Барбоза пишет РИА Новости.

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Он отметил, что эти данные предоставлены Минздравом Сирии по состоянию на 28 сентября.

«В 10 провинциях было подтверждено 426 случаев заболевания. Ситуация в пострадавших мухафазах развивается тревожными темпами и распространяется на новые», - пояснил Филипп Барбоза на сегодняшнем брифинге ООН в Женеве.

Ранее министерство здравоохранения Сирии отметило, что в большинстве случаев смерть подхвативших холеру была связана с хроническими заболеваниями и с тем, что они слишком поздно обратились за медицинской помощью.