ЕК представит обновленные инструкции по выдаче виз россиянам

Европейская комиссия 30 сентября представит обновленные инструкции по выдаче виз россиянам, а также контролю на внешних границах Евросоюза, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер. Об этом пишет «Газета.ру».

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Он уточнил, что еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон выступит с заявлением по этим вопросам в пятницу, 30 сентября, в 14.00 (15.00 мск).

Ранее глава МИДа Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна закрыла въезд для российских туристов. По его словам, с пятницы российско-финская граница закрывается для подавляющего большинства обладателей туристических виз. Теперь россияне смогут въехать в Финляндию к родственникам, на учебу, работу или с гуманитарными целями.