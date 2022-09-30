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30 минут назад

ЕК представит обновленные инструкции по выдаче виз россиянам

Елена Прошина

Европейская комиссия 30 сентября представит обновленные инструкции по выдаче виз россиянам, а также контролю на внешних границах Евросоюза, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер. Об этом пишет «Газета.ру».

ЕК представит обновленные инструкции по выдаче виз россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон выступит с заявлением по этим вопросам в пятницу, 30 сентября, в 14.00 (15.00 мск).

Ранее глава МИДа Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна закрыла въезд для российских туристов. По его словам, с пятницы российско-финская граница закрывается для подавляющего большинства обладателей туристических виз. Теперь россияне смогут въехать в Финляндию к родственникам, на учебу, работу или с гуманитарными целями.

Ранее въезд на свою территорию для россиян закрыли Латвия, Литва, Эстония, Польша. В свою очередь, представитель Еврокомиссии Анита Хиппер сообщала, что ЕК вскоре подготовит для стран Евросоюза инструкцию по вопросу принятия уклоняющихся от частичной мобилизации россиян. До этого сейм Польши принял резолюцию, призывающую Евросоюз прекратить выдачу виз гражданам России.

В мире,Пекка Хаависто,Еврокомиссия,ЕС,
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