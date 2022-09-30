Обзор иноСМИ: «невидимые» HIMARS и самый большой промах Байдена

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Украина и «невидимые» HIMARS

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США решили направить на Украину больше артиллерии, но украинцы не увидят ее «еще долгие годы», сообщает Bloomberg. Новая военная помощь в размере 1,1 миллиарда долларов не предназначена для неотложных нужд.

На производство артиллерийской системы HIMARS, включенной в последний американский пакет помощи, возможно, потребуется несколько лет (от шести до 24 месяцев), заявил представитель Пентагона. В отличие от 16 HIMARS, уже отправленных из существующих запасов Пентагона, новые системы должны быть произведены по контракту в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

«Самый серьезный промах Байдена»

Ограничение цен на российскую нефть может стать самой большой энергетической ошибкой Байдена, заявил в своей статье для Forbes глава американской нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт. Он отметил, что вводящие эти санкции столкнутся с одним из двух вероятных последствий и ни одно из них не несет ничего хорошего.

Во-первых, крупные покупатели российской нефти - Китай и Индия - скорее всего, проигнорируют ограничение или обойдут его и продолжат обеспечивать «жизненно важное финансирование российской военной машины». Во-вторых, ценовой потолок создаст перебои в поставках российской нефти, что приведет к стремительному росту мировых цен, росту доходов России и проблемам у мировой экономики.

«Россия днем и ночью производит Су-57»

На фоне объявления частичной мобилизации Россия не только в срочном порядке набирает офицеров и солдат запаса, но и наращивает и ускоряет производство современного вооружения и военной техники - в том числе «днем и ночью» производит Су-57. Об этом пишет один из пользователей соцсети Sina.

Производство истребителя-невидимки стало приоритетом для России, отмечает автор. Су-57 на сегодняшний день единственный в мире истребитель пятого поколения, прошедший боевые испытания. В ближайшее время ВВС России получат новую партию Су-57. Автор отметил, что истребитель обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью в 1450 километров в час, максимальной скоростью 2600 километров в час, боевым радиусом действия в 1200 километров и бомбовой нагрузкой в шесть тонн.

Балтийские страны потребовали от Берлина танков для Украины

Правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем в последние недели столкнулось с растущим давлением со стороны восточноевропейских союзников, требующих резко увеличить масштабы и виды военной поддержки Украины. Как пишет Foreign Policy, в МИД Литвы заявили, что поставленные танки «говорят громче тысячи слов».

Если бы Германия дала Украине столько же, сколько балтийские страны, конфликт был бы уже завершен, заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Германия уже направила Киеву высокотехнологичную технику, в том числе гаубицы, зенитные комплексы и реактивные системы залпового огня, но Украине нужны танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Marder.

«Байден провалил тест на лидерство»

Мировая экономика находится в свободном падении и западный мир рассчитывает на лидерство президента Соединенных Штатов, но зря, пишет The Hill. Джо Байден не принял две меры, которые могли бы помочь экономикам по всему миру: не остановил поток наличных денег, поступающих от федерального правительства, и не помог нефтегазовой промышленности США нарастить добычу, чтобы снизить цены на энергоносители.