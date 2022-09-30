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53 минуты назад

Шольц и Макрон планируют встретиться 3 октября в Берлине

ТАСС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон встретятся в понедельник в Берлине, где в рамках рабочего ужина обсудят двусторонние отношения и ситуацию на Украине. Об этом заявил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Шольц и Макрон планируют встретиться 3 октября в Берлине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Пресс-конференция не запланирована", - добавил он.

Шольц с понедельника находится в карантине после положительного теста на коронавирус. Как сказал Хебештрайт, он исходит из того, что канцлер "уже с выходных" сможет работать в полном объеме.

"Сегодня его экспресс-тест был отрицательным, но нужен еще отрицательный ПЦР", - добавил представитель кабмина.

В мире,Штеффен Хебештрайт,Олаф Шольц,Эмманюэль Макрон,
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