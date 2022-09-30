Шольц и Макрон планируют встретиться 3 октября в Берлине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон встретятся в понедельник в Берлине, где в рамках рабочего ужина обсудят двусторонние отношения и ситуацию на Украине . Об этом заявил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт .

Шольц с понедельника находится в карантине после положительного теста на коронавирус. Как сказал Хебештрайт, он исходит из того, что канцлер "уже с выходных" сможет работать в полном объеме.