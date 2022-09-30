Еще одна страна может закрыть въезд российским туристам

Правительство Норвегии может ввести запрет на въезд в страну для российских туристов по примеру Финляндии. Как сообщает ТАСС, об этом заявила министр юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мел.

Она отметила, что власти страны примут меры по усилению контроля на границе с Россией, а закрыть въезд правительство сможет в «кратчайшие сроки».

Напомним, что с 30 сентября Финляндия закроет границу для российских туристов. Россияне по-прежнему смогут приезжать в страну по семейным обстоятельствам, для учебы, работы или на лечение.