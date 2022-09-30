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43 минуты назад

Лукашенко назвал срок достижения мира на Украине

Мария Иванова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир на Украине может быть достигнут за несколько дней, но все зависит от европейцев. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней», - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что во время Второй мировой белоусы потеряли «каждого третьего» и поэтому «как ни одна другая нация в мире высоко ценят человеческую жизнь».

«Каждую человеческую жизнь! В том числе по этой причине и ранее, и сегодня, когда рядом с нами, в Украине, полыхает военный конфликт, неизменно выступали и выступаем с мирными инициативами на международной арене», - заявил Лукашенко.

Он назвал события на Украине «огромной трагедией» и заявил, что это «прямое следствие стратегических интриг и величайшей глупости, прежде всего западных политиков».

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Ранее Лукашенко заявил, что Россия «по определению не может проиграть» на Украине. Он допустил, что украинский кризис может привести к «самому страшному столкновению», но РФ не уступит.

Также Лукашенко говорил, что если бы Россия не начала спецоперацию, по Белоруссии «прежде всего был бы нанесен ракетный удар».

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