Евросоюз пока может в текущий осенний период пересмотреть ограничения, введенные против российский стороны. Так, ЕС дается шанс на исправление своих ошибок, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, передает агентство «Прайм».

Он подчеркнул, что рестрикции вводили на полгода. Предполагается обновление санкций каждые шесть месяцев, указал премьер.

«И поскольку их надо обновлять, то у брюссельских политиков есть возможность исправить ошибки и провести ревизию», — отметил Орбан.

Также он подчеркнул, что следующий месяц, а также остальные предстоящие станут своего рода «водоразделом» в данном вопросе.

Ранее Орбан обратился к гражданам страны с призывом высказаться о санкциях во время национальной консультации. Это, по его мнению, «положит конец» подорожанию энергии, которое было спровоцировано отграничениями, навязанными Брюсселем членам ЕС.