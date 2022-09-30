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58 минут назад

Орбан: у ЕС еще есть шанс исправить свои ошибки

Лера Букина

Евросоюз пока может в текущий осенний период пересмотреть ограничения, введенные против российский стороны. Так, ЕС дается шанс на исправление своих ошибок, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, передает агентство «Прайм».

Он подчеркнул, что рестрикции вводили на полгода. Предполагается обновление санкций каждые шесть месяцев, указал премьер.

«И поскольку их надо обновлять, то у брюссельских политиков есть возможность исправить ошибки и провести ревизию», — отметил Орбан.

Также он подчеркнул, что следующий месяц, а также остальные предстоящие станут своего рода «водоразделом» в данном вопросе.

Венгрия саботирует восьмой пакет санкций против РФ

Ранее Орбан обратился к гражданам страны с призывом высказаться о санкциях во время национальной консультации. Это, по его мнению, «положит конец» подорожанию энергии, которое было спровоцировано отграничениями, навязанными Брюсселем членам ЕС.

До этого премьер-министр Венгрии сообщил о необходимости снять энергетические санкции Евросоюза против РФ до конца года. По его словам, от рестрикций страдают, скорее, европейские страны, нежели Россия.

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