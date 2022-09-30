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1 час назад

Орбан предложил европейским политикам исправить свои санкционные ошибки

Газета.Ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что у европейских политиков есть шанс в октябре пересмотреть введенные ими антироссийские санкции и исправить ошибки, передает РИА «Новости».

Орбан предложил Европе исправить свои санкционные ошибки
Фото: Газета.ruГазета.ru

Он отметил, что санкции вводились на полгода и, соответственно, каждые шесть месяцев их нужно будет обновлять.

«У брюссельских политиков есть возможность исправить ошибки и провести ревизию», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия первой в Европе решила запустить национальные консультации, планируя узнать мнение граждан о санкциях ЕС, введенных против России. По его мнению, Брюссель навязал странам Евросоюза эти санкции, из-за чего в Европе произошел резкий рост цен на энергию.

Ряд стран ввели масштабные санкции против России в связи с началом спецоперации РФ на Украине.

В мире,Виктор Орбан,ЕС,
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