Орбан предложил Европе исправить свои санкционные ошибки

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что у европейских политиков есть шанс в октябре пересмотреть введенные ими антироссийские санкции и исправить ошибки, передает РИА «Новости».

Фото: Газета.ru Газета.ru

Он отметил, что санкции вводились на полгода и, соответственно, каждые шесть месяцев их нужно будет обновлять.

«У брюссельских политиков есть возможность исправить ошибки и провести ревизию», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия первой в Европе решила запустить национальные консультации, планируя узнать мнение граждан о санкциях ЕС, введенных против России. По его мнению, Брюссель навязал странам Евросоюза эти санкции, из-за чего в Европе произошел резкий рост цен на энергию.