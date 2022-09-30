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27 минут назад

Меркель считает, что в будущем Россия должна быть частью архитектуры безопасности Европы

ТАССиещё 1

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 годах) полагает, что нужно работать над созданием общеевропейской архитектуры безопасности, и Россия должна в будущем быть привлечена к ее созданию. Об этом она заявила в четверг вечером на мероприятии в городе Гослар. Ее слова распространил телеканал N-tv в пятницу.

Меркель рассказала о роли России в архитектуре безопасности Европы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бывшая глава кабмина в очередной раз подвергла жесткой критике военную операцию на Украине, назвала это нарушением международного права. Одновременно с этим, по ее словам, нужно продолжать работать "над общеевропейской архитектурой безопасности при участии России", даже если "для этого потребуется много выдержки".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

В мире,Ангела Меркель,Владимир Путин,
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