Меркель рассказала о роли России в архитектуре безопасности Европы

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 годах) полагает, что нужно работать над созданием общеевропейской архитектуры безопасности, и Россия должна в будущем быть привлечена к ее созданию. Об этом она заявила в четверг вечером на мероприятии в городе Гослар. Ее слова распространил телеканал N-tv в пятницу.

Бывшая глава кабмина в очередной раз подвергла жесткой критике военную операцию на Украине, назвала это нарушением международного права. Одновременно с этим, по ее словам, нужно продолжать работать "над общеевропейской архитектурой безопасности при участии России", даже если "для этого потребуется много выдержки".