Меркель рассказала о роли России в архитектуре безопасности Европы

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 годах) полагает, что нужно работать над созданием общеевропейской архитектуры безопасности, и Россия должна в будущем быть привлечена к ее созданию. Об этом она заявила в четверг вечером на мероприятии в городе Гослар. Ее слова распространил телеканал N-tv в пятницу.
Бывшая глава кабмина в очередной раз подвергла жесткой критике военную операцию на Украине, назвала это нарушением международного права. Одновременно с этим, по ее словам, нужно продолжать работать "над общеевропейской архитектурой безопасности при участии России", даже если "для этого потребуется много выдержки".
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.