В Австрии назвали провальной миграционную политику ЕС

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28 минут назад

Канцлер Австрии заявил о провале политики ЕС по предоставлению убежищ мигрантам

ТАСС

Политика Евросоюза (ЕС) по предоставлению убежищ мигрантам провалилась, Австрия находится под большим давлением из-за их сильного притока. Об этом австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил в интервью газете Kronen Zeitung, опубликованном в пятницу.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Австрия сейчас под большой нагрузкой из-за нелегальной миграции. Наш солидарный европейский вклад непропорционально велик. Политика предоставления убежищ провалилась. До сих пор не была организована сильная защита внешних границ ЕС, реальность этой проблемы игнорируется", - сказал политик.

По мнению Нехаммера, Евросоюз должен разработать новую систему предоставления убежищ и отойти от "неверной миграционной политики".

В период с января по конец августа этого года Австрия зарегистрировала более 56 тыс. заявлений на предоставление убежища, на 195% больше, чем за такой же период в 2021 году. В августе были поданы рекордные 14,2 тыс. заявлений.

В мире,Карл Нехаммер,ЕС,
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