В Австрии назвали провальной миграционную политику ЕС

Политика Евросоюза (ЕС) по предоставлению убежищ мигрантам провалилась, Австрия находится под большим давлением из-за их сильного притока. Об этом австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил в интервью газете Kronen Zeitung , опубликованном в пятницу.

"Австрия сейчас под большой нагрузкой из-за нелегальной миграции. Наш солидарный европейский вклад непропорционально велик. Политика предоставления убежищ провалилась. До сих пор не была организована сильная защита внешних границ ЕС, реальность этой проблемы игнорируется", - сказал политик.

В период с января по конец августа этого года Австрия зарегистрировала более 56 тыс. заявлений на предоставление убежища, на 195% больше, чем за такой же период в 2021 году. В августе были поданы рекордные 14,2 тыс. заявлений.