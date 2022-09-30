США решили признать суверенитет двух стран

США намерены наращивать сотрудничество со странами Тихого океана и признать суверенитет Островов Кука и Ниуэ . Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Мы также делаем несколько важных дипломатических шагов. Горд объявить, что после соответствующих консультаций мы признаем Острова Кука и Ниуэ в качестве суверенных государств», — сказал американский президент Джо Байден .

Он добавил, ход мировой истории в ближайшие десятилетия будет в значительной степени определяться событиями в тихоокеанском регионе.

Острова Кука и Ниуэ имеют статус независимых государств, при этом находясь в свободной ассоциации с Новой Зеландией, которая отвечает за их международные отношения и оборону. Большинство государств, включая Россию, не признает Острова Кука и Ниуэ субъектом международного права (с Островами Кука имеют дипотношения 41 государство, с Ниуэ — 17).