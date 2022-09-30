Узбекистан высказался о депортации россиян на фоне мобилизации

Иностранные граждане, в том числе россияне, не нарушившие закон, не подлежат принудительной депортации из Узбекистана. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

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В ведомстве напомнили, что вопрос нахождения в Узбекистане россиян регламентирует ряд законов.

«В отношении увеличения числа прибывающих граждан Российской Федерации на территорию Республики Узбекистан отмечаем, что вопрос их нахождения в нашей стране регламентируется законодательством Узбекистана, двусторонними и многосторонними договорно-правовыми актами, включая их возможную экстрадицию», - заметили в МИД страны.

При этом там особо подчеркнули, что «граждане зарубежных стран, не совершившие правонарушения, принудительной депортации не подлежат».

Ранее президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, после чего некоторые россияне решили покинуть страну. Так, на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией собралась огромная очередь из желающих уехать. Очереди возникли и на контрольно-пропускных пунктах на границе с Казахстаном. Россияне уезжали и в другие страны, где не требуется виз.