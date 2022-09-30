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18 минут назад

Финскую границу закрыли для туристов из России

Деловая газета "Взгляд"

С полуночи пятницы въезд российским туристам в Финляндию запрещен решением правительства, граница закрыта, сообщила представитель погранохраны Финляндии Мира Алопаеус.

Финскую границу закрыли для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, в настоящий момент нет ни одной машины на КПП «Иматра», около 10 машин – на «Нуйямаа» и очередь около 400 метров на КПП «Ваалимаа» (ближайшее к Петербургу), передает РИА «Новости».

Уточняется, что в последние часы четверга, когда въезд российских туристов был еще разрешен, движение на приграничных КПП Юго-Восточной Финляндии – «Ваалимаа», «Иматра» и «Нуйямаа» – было спокойным, ажиотажа не наблюдалось.

По информации пограничников, через три крупнейших КПП на юго-востоке в четверг прибыли 5558 человек, российских граждан из них – 4604. Выехали 3631, российских граждан из них – 2791.

Согласно актуальным данным, не подано ни одного прошения об убежище, временную защиту запросили 39 человек (граждане Украины), также не зарегистрировано ни одного случая мошенничества с документами.

Напомним, Финляндия последней из приграничных с Россией стран Евросоюза закрывает границу для российских туристов.

С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину России для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство. Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились с 19 сентября вместе ввести ограничения для поездок граждан России.

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