Финскую границу закрыли для россиян

С полуночи пятницы въезд российским туристам в Финляндию запрещен решением правительства, граница закрыта, сообщила представитель погранохраны Финляндии Мира Алопаеус.

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По ее словам, в настоящий момент нет ни одной машины на КПП «Иматра», около 10 машин – на «Нуйямаа» и очередь около 400 метров на КПП «Ваалимаа» (ближайшее к Петербургу), передает РИА «Новости».

Уточняется, что в последние часы четверга, когда въезд российских туристов был еще разрешен, движение на приграничных КПП Юго-Восточной Финляндии – «Ваалимаа», «Иматра» и «Нуйямаа» – было спокойным, ажиотажа не наблюдалось.

По информации пограничников, через три крупнейших КПП на юго-востоке в четверг прибыли 5558 человек, российских граждан из них – 4604. Выехали 3631, российских граждан из них – 2791.

Согласно актуальным данным, не подано ни одного прошения об убежище, временную защиту запросили 39 человек (граждане Украины), также не зарегистрировано ни одного случая мошенничества с документами.

Напомним, Финляндия последней из приграничных с Россией стран Евросоюза закрывает границу для российских туристов.