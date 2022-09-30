Шварценеггер угодил в скандал после посещения музея Освенцима

Арнольд Шварценеггер оказался в центре скандала, когда посетил экскурсию по концлагерю в Польше.

В книге отзывов актёр оставил всем известную цитату из фильма «Терминатор»: I’ll be back (Я еще вернусь).

Однако послание вызвало массу недовольства у очевидцев и пользователей соцсетей, когда фотография надписи появилась в сети.

Комментаторы отметили, что фраза Шварценеггера звучит двусмысленно, так как её оставил этнический австриец.