Шварценеггер угодил в скандал после посещения музея Освенцима

Арнольд Шварценеггер оказался в центре скандала, когда посетил экскурсию по концлагерю в Польше.
В книге отзывов актёр оставил всем известную цитату из фильма «Терминатор»: I’ll be back (Я еще вернусь).
Однако послание вызвало массу недовольства у очевидцев и пользователей соцсетей, когда фотография надписи появилась в сети.
Комментаторы отметили, что фраза Шварценеггера звучит двусмысленно, так как её оставил этнический австриец.
Руководители музея Освенцим прокомментировали ситуацию. Они сообщили, что визит актёра был очень коротким, поэтому он решил написать I’ll be back, чтобы вернуться на экскурсию и посвятить ей больше времени.