МИД Армении вызвал посла Белоруссии

«Глава дипломатической миссии Беларуси в Армении был приглашен в МИД РА, где ему были переданы озабоченность и соображения армянской стороны по поводу вышеуказанного заявления», — сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ваан Унанян.