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27 минут назад

МИД Армении вызвал посла Белоруссии

Lenta.ruиещё 3

МИД Армении вызвал посла Белоруссии Александра Конюка из-за высказываний главы внешнеполитического ведомства республики Владимира Макея по поводу приезда спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Ереван. Об этом сообщается на сайте армянского министерства.

МИД Армении вызвал посла Белоруссии
Фото: ТАССТАСС

«Глава дипломатической миссии Беларуси в Армении был приглашен в МИД РА, где ему были переданы озабоченность и соображения армянской стороны по поводу вышеуказанного заявления», — сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ваан Унанян.

Ранее Макей заявил, что подобные визиты «будут связаны не с умиротворением тех или иных конфликтов, а наоборот, с обострением».

18 сентября Пелоси провела встречу с премьером Армении Николом Пашиняном. Она назвала Вашингтон другом Еревана в поддержке демократии и «противостоянии Турции» в вопросе Нагорного Карабаха.

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