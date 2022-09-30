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20 минут назад

В Киеве оценили возможность перерастания конфликта в ядерный

ТАССиещё 1

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что возможность ядерного конфликта небольшая, но она существует.

"Возможность ядерного конфликта невысокая, но она существует. И если мир, имею в виду его гражданскую часть, позволит полный обвал международного механизма ядерной безопасности, последствия будут катастрофическими не только для Украины", - заявил он в опубликованном в пятницу интервью газете la Repubblica.

"Готов ли Запад к тому, чтобы соглашение о нераспространении оружия массового уничтожения стало просто бумажкой и началась новая гонка вооружений?" - добавил он.

По его мнению, глобальный ответ на любое использование ядерного оружия должен обсуждаться в плоскости ЕС и НАТО.

Россия пообещала США защищаться любыми средствами

Как отметил на прошлой неделе в телеобращении президент РФ Владимир Путин, Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, причем западные страны пустили в ход "и ядерный шантаж". Как пояснил президент, речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против РФ ядерного оружия.

В мире,Видео,Михаил Подоляк,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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