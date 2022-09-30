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1 час назад

Америку расколол спор об антироссийских санкциях

Елена Прошина

Администрация президента США Джо Байдена не может прийти к соглашению с сенаторами страны по вопросу санкций против России. Стороны разнятся во мнениях о масштабности и эффективности введенных ограничений. Об этом сообщает помощник редактора издания Блейз Малли в своей статье для The National Interest, передает URA.RU.

Америку расколол спор об антироссийских санкциях
Фото: ТАССТАСС

Как указано в публикации, в ходе слушаний по поводу санкций против Российской Федерации сенаторы и администрация США обнаружили друг у друга разногласия. Сенаторы обвинили администрацию Джо Байдена в том, что она предпринимает слишком незначительные шаги в противостоянии России. В статье отмечается, что Белый дом, по мнению сенаторов, ввел недостаточно много антироссийских санкций, поэтому экономика России «осталась на плаву».

Малли также отметил, что сенат и администрация все еще не могут согласовать между собой цели санкций против России. Однако факт того, что уже введенные ограничения против РФ не принесли необходимого США результата, очевиден, написал автор.

Ранее в посольстве РФ в США заявили, что Министерство обороны Соединенных Штатов не должно сомневаться в готовности России использовать для защиты своего суверенитета и территориальной целостности любые доступные средства.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
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