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55 минут назад

МИД Узбекистана: не нарушившие закон россияне не подлежат принудительной депортации

RT на русском

Иностранные граждане, не нарушившие закон, не подлежат принудительной депортации из Узбекистана. Об этом заявило Министерство иностранных дел республики.

«В отношении увеличения числа прибывающих граждан Российской Федерации на территорию Республики Узбекистан отмечаем, что вопрос их нахождения в нашей стране регламентируется законодательством Узбекистана, двусторонними и многосторонними договорно-правовыми актами, включая их возможную экстрадицию», — говорится в заявлении на сайте МИД.

В ведомстве отметили, что граждане зарубежных стран, не совершившие правонарушения, не подлежат принудительной депортации.

В Казахстане обеспокоились потоком россиян в страну на фоне мобилизации

Минобороны России сообщило, что не планирует в рамках частичной мобилизации просить Казахстан, Грузию и другие государства о принудительном возвращении находящихся в этих странах россиян.

В пресс-службе главы и правительства Северной Осетии сообщили, что гражданам России, подлежащим призыву, вручают повестки на границе с Грузией.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию с выезжающими из страны после объявления частичной мобилизации.

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