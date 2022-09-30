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20 минут назад

В США заявили о «крепком альянсе с КНДР»

Елена Прошина

Вице-президент США Камала Харрис оговорилась в ходе своей речи и заявила о стратегическом сотрудничестве Соединенных Штатов и Северной Кореи. Об этом сообщает Fox News, передает РИА Новости.

В США заявили о «крепком альянсе с КНДР»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как говорится в сообщении, инцидент произошел в ходе визита Камалы Харрис в демилитаризованную зону Корейского полуострова.

«У Соединенных Штатов очень важные взаимоотношения, по сути, альянс с республикой Северная Корея. Крепкое и долговременное партнерство», — заявила она.

Как отмечает телеканал, вице-президент США так и не исправила свою ошибку, то ли не заметив, то ли проигнорировав ее. Дальше она продолжила говорить уже о Южной Корее.

Агентство напоминает, что высокопоставленные лица США в последнее время часто оказываются в нелепых ситуациях. Например, Камала Харрис в прошлом году подверглась жесткой критике из-за своего жеста в ходе переговоров с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином: сразу после рукопожатия она вытерла руку о штанину.

Президент США Джо Байден регулярно допускает ошибки в своей речи и теряется во время публичных выступлений. Он неоднократно называл Камалу Харрис главой США, неправильно произносил фамилию президента РФ Владимира Путина, путал Сирию с Ливией, Ирак — с Ираном, а также слова «эскалация» и «вакцинация».

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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