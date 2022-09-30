"Не наша проблема": От русских потребовали покинуть Грузию

Граждане Грузии провели митинг в центре Тбилиси с требованием к россиянам покинуть страну. Об этом сообщает газета «Известия».
Как пишет издание, митингующие заявили, что русским не рады в Грузии, поэтому им лучше покинуть страну.
«Ваше правительство — это не наша проблема», — отметили граждане Грузии.
Ранее сообщалось, что сотрудники военкомата стали вручать подлежащим мобилизации гражданам РФ повестки прямо на границе с Грузией. Кроме того, в Северной Осетии на границе с Грузией на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата.
Жителям России рассказали об актуальной обстановке на границе с Грузией. Отмечается, что автомобилисты стоят в очереди по несколько суток, а среднее время пешего прохождения границы возросло до 24 часов. Ряд желающих покинуть пределы Российской Федерации граждан заявили, что их постигла гуманитарная катастрофа — запасы еды, воды и бензина подходят к концу.
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе 27 сентября заявил, что контроль на границе с РФ ужесточен в связи с большим потоком людей. У россиян спрашивают о цели поездки и средствах, на которые они собираются жить в Грузии.