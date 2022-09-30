Трамп захотел стать посредником между Россией и Украиной

Экс-президент США Дональд Трамп выразил готовность возглавить мирные переговоры между Россией и Украиной. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social, передает РИА Новости со ссылкой на WION.

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Политик уверен, что Россия и Украина должны избрать путь дипломатии и подписать договор об урегулировании конфликта.

Трамп подчеркнул, что в мирном договоре нуждаются обе стороны, подобное разрешение ситуации было бы наилучшим сценарием.

«На карту поставлен весь мир», — написал он.

Бывший президент США также попросил предоставить ему лидерство в переговорной группе. Россия и Украине пока никак не ответили на предложение Трампа.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Турция готова стать посредником в мирных переговорах между РФ и Украиной. Он обратился к российскому лидеру с просьбой «дать переговорам с Киевом еще один шанс».