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18 минут назад

Трамп захотел стать посредником между Россией и Украиной

Елена Прошина

Экс-президент США Дональд Трамп выразил готовность возглавить мирные переговоры между Россией и Украиной. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social, передает РИА Новости со ссылкой на WION.

Трамп захотел стать посредником между Россией и Украиной
Фото: EPAEPA

Политик уверен, что Россия и Украина должны избрать путь дипломатии и подписать договор об урегулировании конфликта.

Трамп подчеркнул, что в мирном договоре нуждаются обе стороны, подобное разрешение ситуации было бы наилучшим сценарием.

«На карту поставлен весь мир», — написал он.

Бывший президент США также попросил предоставить ему лидерство в переговорной группе. Россия и Украине пока никак не ответили на предложение Трампа.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Турция готова стать посредником в мирных переговорах между РФ и Украиной. Он обратился к российскому лидеру с просьбой «дать переговорам с Киевом еще один шанс».

Как говорится в сообщении, турецкий лидер считает, что перед дипломатическим процессом необходимо подготовить почву для более позитивных событий. Эрдоган пояснил, что Россия должна предпринять конкретные шаги для снижения напряженности, особенно по вопросу присоединения некоторых регионов Украины к России.

В мире,Реджеп Эрдоган,Дональд Трамп,Владимир Путин,
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